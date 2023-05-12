Kayseri Yahyalı seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Yahyalı Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Kayseri Yahyalı ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Kayseri Yahyalı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kayseri Yahyalı ilçesi hakkında detaylı bilgiler

Kayseri ilinin ilçelerinden biri olan Yahyalı, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bir ilçedir. Yahyalı ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer almaktadır. İlçe sınırları içindeki tarihi yerler arasında, Asar Kalesi, Hınzırova Kalesi, İkiz Kale, Eflatunpınar ve Şeyh Hamid-i Veli Türbesi yer almaktadır. Bu bölgelerin geçmişi Hititler dönemine kadar gitmektedir. İlçenin Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar olan tarihi, Selçuklu dönemiyle başlar. 1867 yılında ilçe haline getirilen Yahyalı, günümüzde Kayseri iline bağlı bir ilçe olarak hizmet vermektedir.

Yahyalı ilçesi, Kayseri ilinin güneybatısında yer almaktadır. İlçe sınırları içerisindeki topraklar oldukça verimli olup, tarım faaliyetleri ilçenin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yahyalı ilçesi, İç Anadolu Bölgesi'nin kara iklimi etki alanında bulunmaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Yahyalı ilçesi, 34 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler;

Alçıpınar, Alisar, Böcekli, Büyükköy, Cemil, Çamdibi, Çalışkan, Çatıören, Dağcılar, Demirciler, Dikilitaş, Elbizli, Emir, Gölbaşı, Gökçebel, Güllük, Güney, Hacılar, Hasanağa, İstiklal, Kalkandere, Karacadağ, Kayaboğazı, Kuzören, Oruçlu, Özderbent, Özyurt, Sabancı, Seferoğlu, Serbest, Şahinler, Tepecik, Yalçınkaya ve Yamaçlı mahalleleridir.

2021 yılı TÜİK verilerine göre Yahyalı ilçesinin nüfusu 21.168'dir. Bu nüfusun %50,15'i erkeklerden, %49,85'i ise kadınlardan oluşmaktadır.







