Kayseri Yeşilhisar seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Kayseri Yeşilhisar Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Kayseri Yeşilhisar ilçesi hakkında genel bilgi

Kayseri ilinin güneydoğusunda yer alan Yeşilhisar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yerleşim yeridir.

Yeşilhisar ilçesi, tarihi İpek Yolu'nun güzergahı üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca önemli bir konumda bulunmuştur. İlçe topraklarında yer alan Kalehisar, Gözlek ve Kızılcakışla gibi antik kentler, bölgenin geçmişi hakkında bilgi vermektedir. İlçe, Osmanlı döneminde Kayseri sancağına bağlı bir kazaydı. 1864 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Yeşilhisar ilçesi, Kayseri il merkezine 61 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçe, batısında Sultan Sazlığı, güneyinde Taurus Dağları, kuzeyinde ise Kızılırmak Nehri vadisiyle çevrilidir. İlçe sınırları içinde çeşitli vadiler, yaylalar ve doğal güzellikler bulunmaktadır. İklimi karasal iklimdir.

Yeşilhisar ilçesi, 30 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler arasında Güneşli, Eymir, Ulupınar, Yamaçlı, Karapınar, Bahçecik, Karacadağ, Büyükköy, Armutlu, Ürünlü ve Kızılca gibi yerleşim yerleri bulunmaktadır.

2021 yılı TÜİK verilerine göre Yeşilhisar ilçesinin toplam nüfusu 19.994'tür. Bu nüfusun %52,7'si erkek, %47,3'ü ise kadındır. İlçe nüfusunun %74,6'sı kırsal, %25,4'ü ise şehir merkezinde yaşamaktadır. İlçe nüfusu son yıllarda artış göstermiştir.

Yeşilhisar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine çeken bir yerleşim yeridir. Tarihi yapıları, doğal alanları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çeken ilçe, Kayseri'nin turizm potansiyelini artırmaktadır.



