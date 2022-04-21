İftar sofralarının sevinci: 'Kedi dili pasta'

Pek çok pasta çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en sevilenlerin arasında olan kedi dili pasta tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes kedi dili tarifi...

KEDİ DİLİ PASTA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 paket kedi dili bisküvi

-2 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için)

Muhallebisi için:

-1 litre süt

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı un

-1 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 paket vanilin

Üstü için:

-1,5 su bardağı süt

-1 paket hazır çikolata sosu





KEDİ DİLİ PASTA YAPILIŞI

1. ADIM: Genişçe bir tabağa 2 su bardağı sütü alın ve bir borcama, kedi dillerini bu süte arkalı önlü batırdıktan sonra yan yana dizin. Dizerken şekerli kısımları üstte kalacak.

Genişçe bir tabağa 2 su bardağı sütü alın ve bir borcama, kedi dillerini bu süte arkalı önlü batırdıktan sonra yan yana dizin. Dizerken şekerli kısımları üstte kalacak. 2. ADIM: Muhallebisi için gereken malzemeleri, tereyağı ve vanilya hariç bir tencereye alın ve güzelce çırpın. Ocağa alın ve göz göz oluncaya kadar kaynayıp, koyulaşana dek pişirin.

Muhallebisi için gereken malzemeleri, tereyağı ve vanilya hariç bir tencereye alın ve güzelce çırpın. Ocağa alın ve göz göz oluncaya kadar kaynayıp, koyulaşana dek pişirin. 3. ADIM : Pişirdikten sonra muhallebiyi bisküvilerin üstüne gezdirin ve üstünü spatula ile düzeltin.

: Pişirdikten sonra muhallebiyi bisküvilerin üstüne gezdirin ve üstünü spatula ile düzeltin. 4. ADIM: Bir sos tenceresinde paketin üstünde yazıldığı şekilde çikolata sosunu hazırlayın.

Bir sos tenceresinde paketin üstünde yazıldığı şekilde çikolata sosunu hazırlayın. 5. ADIM: Ilıklaşmış olan muhallebinin üstüne, hazırladığınız çikolata sosunu gezdirin. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirin.

Ilıklaşmış olan muhallebinin üstüne, hazırladığınız çikolata sosunu gezdirin. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirin. 6. ADIM: Buzdolabında dinlenmiş olan tatlınızı dilimleyerek servis edin. Üzerini Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Buzdolabında dinlenmiş olan tatlınızı dilimleyerek servis edin. Üzerini Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. **Afiyetler olsun.

KEDİ DİLİ PASTA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kedi dili pasta hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.

KEDİ DİLİ PASTA KALORİ DEĞERİ

Kedi dili pasta 1 porsiyon kalori değeri 190/kcal'dir.

KEDİ DİLİ PASTA BESİN DEĞERİ

1 dilim için;

29 gram karbonhidrat

5 gram protein

6 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

KEDİ DİLİ PASTA ZORLUK SEVİYESİ

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KEDİ DİLİ PASTA SÜSLEME TAVSİYELERİ

- Yaptığınız pastanın üzerine benmari usulü eritilmiş olan çikolata çok yakışacaktır. Özellikle beyaz çikolata tercih edebilirsiniz.

- Hazır pasta süsleri de işe yaramaktadır. Ayrıca renkli şekerlemelerde bu konuda önemli bir yardımcıdır.

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- Toz Antep fıstığı kullanarak da kedi dili pastayı süsleyebilirsiniz.

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