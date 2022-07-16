Havuçlu Cevizli Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

Kek tarifleri çay sorfaları veya kahve eşlikçisi olarak tüketilmek üzere aratılan tariflerdendir. Havulu cevizli ve tarçınlı kek sağlıklı malzemeleriyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Havuçlu tarçınlı cevizli kek tarifini sizler için derledik.

HAVUÇLU CEVİZLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 adet büyük boy havuç

1 su bardağı toz şeker

1 paket şekerli vanilin

1 yemek kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

2,5 – 3 su bardağı un

1 çay bardağı sıvıyağ

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Havuçlu Cevizli Tarçınlı Kek Yapılışı

Havucu soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Şeker ve oda sıcaklığındaki yumurtayı krema kıvamına gelene kadar çırpın. Daha sonra sırasıyla vanilin, sıvıyağ, yoğurt, un, kabartma tozunu ekleyin, pürüssüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Karışım kıvama gelince havuç ve tarçını ekleyerek karıştırmaya devem edin. 180 derece öncede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından almadan önce kürdanla içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan kuru çıkarsa keki fırından alın ve soğumaya bırakın.

Soğuttuğunuz ve dilimlediğiniz keki servis yapın.