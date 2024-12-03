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Kimler kurban keser kimler kesemez?

Kimler kurban keser kimler kesemez?

17:343/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kimler kurban keser kimler kesmez?
Kimler kurban keser kimler kesmez?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Allah-ü Teala'ya yakınlık sağlamak amacı ve udhiyye manasıyla kesilen hayvanı tanımlayan kurban, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kanının akıtılmasıyla idrak edilmekte. Peki, kurban kimlere düşer? Kimler kurban keser kimler kesemez? İşte kurban ile ilgili merak edilenler.

Kurban ibadeti, İslam dininde Allah'a yakınlaşmak, O'nun rızasını kazanmak amacıyla yerine getirilir. Kurban, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Peki, kurban kimlere düşer? Kimler kurban kesmelidir?

Kimler kurban keser?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadet (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453).

Kurban kesebilecek kişi bütçesine göre hareket etmeli

Ekonomik güç ve zenginlik, hem içinde bulunulan şartlara hem de yükümlülüğün konusuna göre değişkenlik gösterdiği ve bir yönüyle örfî olduğu için günümüzde kişilerin, kendi bütçe imkânları çerçevesinde sıkıntı çekmeden kurban ücretini ödeyip ödeyemeyeceğini göz önünde bulundurması ve ona göre karar vermesi gerekir.

Kurban kesecek kişi hayvanda bu özelliklere dikkat etmeli

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

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