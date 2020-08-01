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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19, vaka sayısı 996
TÜRKİYE

1 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 996

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 996 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu. Öte yandan Bakan Koca, yeni vaka sayısında artış görülen 5 ili açıklarken, toplam vaka sayısı ile ilgili ise uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

İyileşen sayısı 215 bini geçti

  • Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

"Binin altına inmek için 33 gün çabalamıştık"

  • Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında "Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

31 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 982
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 982

30 Temmuz koronavirüs verileri.

29 Temmuz koronavirüs verileri.

28 Temmuz koronavirüs verileri.

27 Temmuz koronavirüs verileri.
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