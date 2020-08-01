Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 996

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Eskişehir'de kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü: Besiciler zararına satış yapmak zorunda kaldı

Eskişehir'de hayvan pazarında koronavirüs nedeniyle alıcı bulamayan besiciler, fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Bin 300 TL olan küçükbaş kurbanlıklar, bayramın 2'nci gününde 900 TL'den satılmaya başladı. Kurban pazarında küçükbaş hayvan satan Yusuf Derici, "Hastalıktan dolayı mı yoksa millette para mı yok? Bu yıl böyle. Hayvanı bin TL'ye aldım, bin liraya vereceğim. 78 hayvanımdan 6 tane kaldı. Satış oldu ama geçen seneki gibi değil. Fiyatlar düştü. Neden oldu bilemiyoruz" dedi.