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1 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki 1 Kasım koronavirüs tablosu, ölü ve hasta sayısının aynı düzeyde seyrettiğini, ağır hasta sayısının ise istikrarla yükseldiğini gösteriyor. Verilerde haftalardır sevindirici bir düşüşün olmadığı göz önünde bulundurulduğunda tedbirlere sıkı bir şekilde uymak gerektiği anlaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda ağır hasta sayısındaki yükselişe vurguda bulunarak, halkı sağlık personellerine destek olmaya davet etti. İşte 1 Kasım koronavirüs ölü, yeni hasta, ağır hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan koronavirüs verileri güncellendi. Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan 1 Kasım tablosu incelendiğinde; ölü, yeni hasta ve ağır hasta sayısında düşüş olmadığı, bununla birlikte ağır hasta sayısındaki artışın istikrarlı olarak devam ettiği görülüyor.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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1 Kasım'da kaç kişi öldü?

  • Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Aktif hasta sayısı kaç?

Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı 41 bin 661 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağanüstü durumda olağanüstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun."

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