Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 1 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı Ölü sayısı 212, vaka sayısı 12 bin 203
TÜRKİYE

1 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 1 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Ölü sayısı 212, vaka sayısı 12 bin 203

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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