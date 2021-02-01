Türkiye'nin 1 Şubat koronavirüs sonuçları: Vaka sayısı artışta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 1 Şubat koronavirüs verilerine göre vaka sayısının yükselişte olduğu gözleniyor.

1 Şubat vaka sayısı kaç?

Buna göre, son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 636 olarak açıklandı. Son 24 saatte 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 31 Ocak koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 128, vaka sayısı 6 bin 562

Bugünün koronavirüs tablosu.

Test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Koronavirüsün kökenlerini araştıran DSÖ ekibi Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor

DSÖ heyeti, Vuhan'da saha incelemelerin ikinci gününde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Wuhan Jinyintan Hastanesini ziyaret etti.

Cenevre merkezli DSÖ’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, heyetin virüsün kökenini anlamak için yapacağı araştırmalarda bilimsel tüm hipotezlerin masaya yatırılacağı vurgulandı.

Heyet, virüse yakalanan ilk Kovid-19 hastalarıyla da görüşmeyi planlıyor.

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"Anlatılanlar, yoğun bakım doktorlarımızdan duyduklarımızla benzer"

DSÖ ekibinden Hollandalı Virolog Marion Koopmans, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Vuhan’da görülen ilk vakaların tedavi edildiği hastaneye ziyarette bulunduklarını belirterek, "Burada anlatılanlar yoğun bakım doktorlarımızdan duyduklarımızla benzer." ifadesini kullandı.

Ekibin bir diğer üyesi ABD EcoHealth Alliance Grubun'dan Zoolog Peter Daszak da kritik dönemde virüsle mücadele eden sağlık görevlileriyle doğrudan konuşmanın önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.

DSÖ uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı ile Kovid-19 salgını öncesinde koronavirüsler üzerine çalışmaların yapıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsünde incelemeler yapmayı planlıyor.

Heyet, 14 Ocak'ta gelmişti

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

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Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

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Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen ve daha önce bilinmeyen türdeki bir virüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti