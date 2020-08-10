Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 14 kişi hayatını kaybetti, 1193 yeni vaka

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile ilgili günlük verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika olarak açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

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İki ilin dikkat çeken oranları

Bakan Koca, 60 yaş ve üstü hastaların toplam hasta içindeki oranlarını açıklayarak en yüksek iki ilin de oranlarını bildirdi. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."