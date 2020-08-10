Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı 14 kişi hayatını kaybetti, 1193 yeni vaka
TÜRKİYE

10 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 14 kişi hayatını kaybetti, 1193 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1193 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Bakan Koca, 60 yaş ve üstü hastaların toplam hasta içindeki oranlarını açıklayarak en yüksek iki ilin de oranlarını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile ilgili günlük verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika olarak açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

Batman'da koronavirüs alarmı: Bir aylık sürede harita kırmızıya döndü
GÜNDEM
Batman'da koronavirüs alarmı: Bir aylık sürede harita kırmızıya döndü

İki ilin dikkat çeken oranları

Bakan Koca, 60 yaş ve üstü hastaların toplam hasta içindeki oranlarını açıklayarak en yüksek iki ilin de oranlarını bildirdi. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."


Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
Abone Ol Google News
Oruç Reise tam koruma

Oruç Reis'e tam koruma

Türk savaş gemileri Akdeniz'de.
Bakan Koca iki ile dikkat çekti

Bakan Koca
iki ile dikkat çekti

​Son 24 saatin koronavirüs tablosu.
Faizler düşecek

Faizler düşecek

Erdoğan'dan yatırımların önünü açacak haber.
Hüsrana uğrayacaklar

Hüsrana uğrayacaklar

Yunanistan'ın planları yine suya düşecek.

​Bölgenin hava hakimiyeti Türkiye'de.
Can Ataklı'dan <br>flaş çıkış

Can Ataklı'dan
flaş çıkış

"​Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır".

Pandemi hastanesi önünde kuyruk

Pandemi hastanesi önünde kuyruk

​Vakalar artınca Yeşilköy'de kuyruk metrelerce uzadı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.