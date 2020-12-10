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Koronavirüs Türkiyenin 10 Aralık koronavirüs tablosu Vaka sayısı 30 binin üzerinde
TÜRKİYE

10 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 10 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 30 binin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs tablosu.

10 Aralık'ta kaç kişi vefat etti?

  • Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

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KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 9 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Hem vaka hem ölü sayısı artıyor

İyileşen sayısı kaç oldu?

Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.

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