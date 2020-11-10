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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
TÜRKİYE

10 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı : Ağır hasta sayısı 3 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 9 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Salgının yayılma hızı arttı
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Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti.

  • Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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