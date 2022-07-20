Koronavirüs 11-17 Temmuz koronavirüs tablosu 124 bin kişi iyileşti
TÜRKİYE

11-17 Temmuz koronavirüs tablosu: 124 bin kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs haftalık tablosunu paylaştı. Tabloya göre, vaka sayısı 226 bin 532 olurken koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
11-17 Temmuz koronavirüs tablosu: 124 bin kişi iyileşti
Arşiv.

Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre; Vaka sayısı 226 bin 532 olurken toplam vaka sayısı ise 15 milyon 524 bin 71 oldu. Koronavirüsten maalesef 96 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 124 bin 732 oldu.

DHA

Toplam 149 milyon aşı uygulandı

  • 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,23 olarak gerçekleşti.
  • Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 149 milyon 16 bin 479'a yükseldi.
  • En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
  • En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüste sert dalga başladı: Hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
KORONAVİRÜS
Koronavirüste sert dalga başladı: Hafif atlatmanın yolu aşı ve maske
Turu İstanbula bıraktı

Turu İstanbul'a bıraktı

​Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile berabere kaldı.
62 yıllık evli çifttenart arda acı haber

62 yıllık evli çiftten
art arda acı haber

​Aynı gün farklı evlerde öldüler, yan yana gömüldüler.
Şeytanın avukatları: PKK Duhokta katliam yaptı, HDP ve Diyarbakır Barosu Türkiyeyi suçladı

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu.

​Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı.

​Çiftlik yangını: Çok sayıda hayvan telef oldu.

​En yoğunu İstanbul Havalimanı oldu.

​Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

​DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı.

​Kaz sanılan ve tartışma yaratan ördeklere İçişleri sahip çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.