11-17 Temmuz koronavirüs tablosu: 124 bin kişi iyileşti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü ABD’ye mesaj verdi: ABD Fırat’ın doğusundan çekilmeli

Amerika, bir defa Fırat’ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Buradan çıkacak bir netice Türkiye’nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika. Çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır.