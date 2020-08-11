Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1183
TÜRKİYE

11 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1183

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.Bugün 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu. Öte yandan Bakan Koca, yaptığı paylaşımda son 3 günde en çok vaka görülen 5 ili açıkladı ve ağır hasta sayısındaki artışın sürdüğüne dair de uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

İyileşen sayısı 226 bini geçti

Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155 oldu.

Ağır hasta sayısındaki artış sürüyor

  • Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda %32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

10 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 14 kişi hayatını kaybetti, 1193 yeni vaka
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 14 kişi hayatını kaybetti, 1193 yeni vaka

9 Ağustos koronavirüs verileri.

8 Ağustos koronavirüs verileri.

7 Ağustos koronavirüs verileri.

6 Ağustos koronavirüs verileri.
Abone Ol Google News
En çok hasta görülen 5 il

En çok hasta görülen 5 il

​Bakan Koca, son rakamları paylaştı.
Artmasından korkuyoruz

'Artmasından korkuyoruz'

Beyrut'taki patlamada kaç mültecinin öldüğü açıklandı.
Türkiye yoluna devam edecek

Türkiye yoluna
devam edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden önemli açıklama.
İstanbul'da yolcu <br>otobüsünde yangın

İstanbul'da yolcu
otobüsünde yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1945'ten Mavi Vatan'a...

1945'ten Mavi Vatan'a...

​Türkiye gelecek kuşaklara bırakacağı mirası belirliyor
Şii lider ateş püskürdü

Şii lider ateş püskürdü

​Bu silah Suriye ve Yemen'i yerle bir etti Beyrut'u patlattı

Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatlarında sert düşüş

İşte ​Kapalıçarşı'da altın fiyatları.

Fenerbahçe'ye<br>Uruguaylı stoper

Fenerbahçe'ye
Uruguaylı stoper

Barcelona'yı reddeden oyuncuyla anlaşıldı.
Hiçbir <br>projenin şansı yok

Hiçbir
projenin şansı yok

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Yeni parti hazırlığındaki İnce ​Ankara'ya hareket etti

Türkiye'nin çocuk şehidi Eren Bülbül dualarla anılıyor.

Mustafa Cengiz, taraftarın merakla beklediği soruya yanıt verdi.
O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.