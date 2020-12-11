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Koronavirüs Türkiyenin 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı
TÜRKİYE

11 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, ölü ve vaka sayısı

Türkiye'nin 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 32 bin 106 oldu.

Zeytin yaprağı çayı hastanelerde
OYNAT 03:44
Zeytin yaprağı çayı hastanelerde
Hem antioksidan özelliği hem de bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle koronavirüsle mücadelede önemli araçlardan biri haline gelen zeytin yaprağı çayı, günde üç kez içildiğinde vücudun savunma sitemini güçlendiriyor. Yüz yıllardır şifa kaynağı olan zeytin yaprağı çayının önümüzdeki günlerde bazı hastanelerde hastalara verilmesi için çalışmalara başlandı.

Türkiye'nin 10 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 30 binin üzerinde
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Türkiye'nin 10 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 30 binin üzerinde
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