Türkiye'nin 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı

Zeytin yaprağı çayı hastanelerde

Hem antioksidan özelliği hem de bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle koronavirüsle mücadelede önemli araçlardan biri haline gelen zeytin yaprağı çayı, günde üç kez içildiğinde vücudun savunma sitemini güçlendiriyor. Yüz yıllardır şifa kaynağı olan zeytin yaprağı çayının önümüzdeki günlerde bazı hastanelerde hastalara verilmesi için çalışmalara başlandı.

