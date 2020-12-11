Türkiye'nin 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Güncel verilere göre, son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 32 bin 106 oldu.
Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020