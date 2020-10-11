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Koronavirüs Türkiyenin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

11 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 11 Ekim koronavirüs tablosu yüklendi. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bugün 1502 yeni hasta tespit edildiğini söyleyen Bakan Koca, "Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı. İşte 11 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1502 yeni hasta tespit edilirken 59 kişi de hayatını kaybetti.

Otobüste sosyal mesafesiz yolculuk kamerada
OYNAT 00:59
Otobüste sosyal mesafesiz yolculuk kamerada
Fatih-Taksim seferini yapan otobüste sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı gözlendi. Korona virüs nedeniyle sınırlı sayıda yolcu alınması gereken otobüste, yolcular ayakta duracak yer bulmakta zorlandı.


Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi: Favipiravir gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalı
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Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

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Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor
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Tedbirlere uyalım

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