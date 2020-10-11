Türkiye'nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1502 yeni hasta tespit edilirken 59 kişi de hayatını kaybetti.
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 11, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri