Türkiye'nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

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Bakan Karaismailoğlu: Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında

Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan eski kule ve antenlerin söküm çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ''Büyük özverili bir ekip olarak burayı artık temizledik sayılır. En son artık TRT’nin kulesi kaldı. Onun da yıkım çalışmaları başladı'' dedi.