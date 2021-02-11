Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 11 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı Vaka sayısında ibre aşağı döndü
TÜRKİYE

11 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, ölü ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı 11 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında ibre aşağı döndü

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası, 11 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. Son verilere göre vaka sayısındaki düşüş göze çarpıyor. İşte 11 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tablodaki verilere göre vaka sayısındaki yükseliş hala devam ediyor.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 94 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 590 yeni vaka olduğunu açıkladı.

İkinci doz aşılama başladı
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İkinci doz aşılama başladı
Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.
  • Son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu. 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, vefat sayısı 27 bin 187, ağır hasta sayısı 1256 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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