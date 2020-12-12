Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşüşe geçti

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Güncel verilere göre, son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 29 bin 136 oldu.
Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2020