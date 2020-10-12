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Koronavirüs Türkiyenin 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Düşüşler umut veriyor
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12 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Düşüşler umut veriyor

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bu hafta yoğun bakım doluluk oranlarında düşüş olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı. İşte 12 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1614 yeni hasta tespit edilirken 58 kişi de hayatını kaybetti.

Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti
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Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti
Koronavirüs salgını başladıktan sonra tüm dünya ülkeleri farklı uygulamalar ile salgının önüne geçmeye çalışıyor. Virüsün en çok görüldüğü ülkelerden olan Rusya'da da tedbirler uygulanmaya devam ederken, tüm alışveriş merkezleri, market, eczane ve çeşitli esnaf gruplarına dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirildi. Mağaza ve dükkanlara girenler dezenfektan kullanarak alışveriş yapıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da ise bir müşterinin görüntüleri ülkede gündem oldu. Bir marketten alışveriş yapan kişi kasiyere ödeme yaptıktan sonra kapı girişine asılan dezenfektan şişesine yöneldi. Müşteri çeşmeden su içer gibi dezenfektan şişesine ağzını dayayarak dezenfektanı içmeye başladı. Bir süre şişenin içindeki dezenfektanı içen kişi sendeleyerek marketten çıktı. Olayı fark eden market görevlileri, sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Dezenfektanı içen kişiye ne olduğu ile ilgili bir bilgi edinilemezken, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri izleyenler çeşitli yorumlarda bulunarak market müşterisiyle alay etti.

Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350'ye ulaştı. Hasta sayısı 337 bin 147, vefat sayısı 8 bin 895, ağır hasta sayısı 1417, aktif hasta sayısı 32 bin 594 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

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