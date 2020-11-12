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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 12 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 88, hasta sayısı 2841
TÜRKİYE

12 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 12 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 88, hasta sayısı 2841

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Hasta sayısında artış sürüyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Hasta sayısında artış sürüyor
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