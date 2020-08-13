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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1243
TÜRKİYE

13 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1243

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1243 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu. Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, artmakta olan yeni hasta sayısına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

İyileşen hasta sayısı 230 bine yaklaştı

Son 24 saatte 968 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

"Hasta sayısındaki artış süreklilik kazandı"

  • Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

12 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1212
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1212

11 Ağustos koronavirüs verileri.

10 Ağustos koronavirüs verileri.

9 Ağustos koronavirüs verileri.

8 Ağustos koronavirüs verileri.
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