Türkiye'nin 13 Aralık koronavirüs sonuçları: Vaka sayısında düşüş gözleniyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Test sayısı kaç?

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen sayısı 2 milyona yaklaşıyor

Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

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Bugünün koronavirüs toplantısı.

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