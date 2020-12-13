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Koronavirüs Türkiyenin 13 Aralık koronavirüs sonuçları Vaka sayısında düşüş gözleniyor
TÜRKİYE

13 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 13 Aralık koronavirüs sonuçları: Vaka sayısında düşüş gözleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Test sayısı kaç?

  • Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen sayısı 2 milyona yaklaşıyor

Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık
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Sağlık Bakanı Koca: Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık

Bugünün koronavirüs toplantısı.

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