13 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı
Türkiye'nin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde
Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ağır hasta sayısının durağan seyrettiğini belirten Bakan Koca, "Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı. İşte 13 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1632 yeni hasta tespit edilirken 62 kişi de hayatını kaybetti.
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O