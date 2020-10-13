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Koronavirüs Türkiyenin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde
TÜRKİYE

13 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ağır hasta sayısının durağan seyrettiğini belirten Bakan Koca, "Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı. İşte 13 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1632 yeni hasta tespit edilirken 62 kişi de hayatını kaybetti.

Çorum'da maske takmayan kişi polisi görünce kaçtı
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Çorum'da maske takmayan kişi polisi görünce kaçtı
Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak hızla kaçtı. Mobese kameralarından tespit edilen A.Y. adlı kişiye 352 TL para cezası kesildi.


Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti
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Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti
Koronavirüs salgını başladıktan sonra tüm dünya ülkeleri farklı uygulamalar ile salgının önüne geçmeye çalışıyor. Virüsün en çok görüldüğü ülkelerden olan Rusya'da da tedbirler uygulanmaya devam ederken, tüm alışveriş merkezleri, market, eczane ve çeşitli esnaf gruplarına dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirildi. Mağaza ve dükkanlara girenler dezenfektan kullanarak alışveriş yapıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da ise bir müşterinin görüntüleri ülkede gündem oldu. Bir marketten alışveriş yapan kişi kasiyere ödeme yaptıktan sonra kapı girişine asılan dezenfektan şişesine yöneldi. Müşteri çeşmeden su içer gibi dezenfektan şişesine ağzını dayayarak dezenfektanı içmeye başladı. Bir süre şişenin içindeki dezenfektanı içen kişi sendeleyerek marketten çıktı. Olayı fark eden market görevlileri, sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Dezenfektanı içen kişiye ne olduğu ile ilgili bir bilgi edinilemezken, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri izleyenler çeşitli yorumlarda bulunarak market müşterisiyle alay etti.

Türkiye'nin 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Düşüşler umut veriyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Düşüşler umut veriyor
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Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

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