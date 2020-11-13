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Koronavirüs Türkiyenin 13 Kasım koronavirüs tablosu Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor
TÜRKİYE

13 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 13 Kasım koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bugünün koronavirüs bilgileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Sitede yer alan 13 Kasım koronavirüs tablosu, ağır hasta sayılarında kayda değer bir düşüş olmadığını gözler önüne seriyor.

  • Son yirmi dört saatte 3045 yeni hasta açıklanırken 93 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Son beş günün koronavirüs tablosu

Sağlık çalışanlarından videolu 'Koronavirüs tedbirlerine uyun' çağrısı
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Sağlık çalışanlarından videolu 'Koronavirüs tedbirlerine uyun' çağrısı
Tunceli'de sağlık çalışanları çektikleri videolarla vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele aralıksız sürüyor. Bu kapsamda kentte her türlü tedbir alınıp uyarı ve denetimler yapılıyor. Hastalıkla mücadelede yoğun emek veren sağlık çalışanları da vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına destek veriyor. Tunceli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da vatandaşların dikkatini çekmek için video çekti. Kamera karşısına geçen sağlık çalışanları alınan tedbirlere uyulması konusunda çağrı yaptı. Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi ve hastanenin farklı bölümlerinde çekilen videolarda, alınacak önlemlerle sağlık çalışanlarının yükünün hafifletileceğine de vurgu yapıldı.

Türkiye'nin 12 Kasım koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayısında yükseliş sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 12 Kasım koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayısında yükseliş sürüyor
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