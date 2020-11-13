Türkiye'nin 13 Kasım koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor

Bugünün koronavirüs bilgileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Sitede yer alan 13 Kasım koronavirüs tablosu, ağır hasta sayılarında kayda değer bir düşüş olmadığını gözler önüne seriyor.
- Son yirmi dört saatte 3045 yeni hasta açıklanırken 93 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020