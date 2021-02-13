Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 13 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı
TÜRKİYE

13 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 13 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası, 13 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. Son verilere göre vaka ve ölü sayılarının stabil bir şekilde devam ettiği görülüyor. İşte 13 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu.

  • Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Polisler kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyardı
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Polisler kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyardı
Bursa İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyardı. Ekipler, kendilerini sağlıkçı olarak tanıtıp aşı önceliğini bahane ederek vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı bilgilendirme ve uyarılarda bulundular.

Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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