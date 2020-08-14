Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 22, vaka sayısı 1226

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

İyileşen sayısı 230 bine yaklaştı

Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan 1 hasta, hasta bir aile demek" ifadelerini kullandı.

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/o1K22cCZt1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

13 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1243

12 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1212

11 Ağustos koronavirüs verileri.

10 Ağustos koronavirüs verileri.