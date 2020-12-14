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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 14 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 229, vaka sayısı 29 bin 617
TÜRKİYE

14 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 14 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 229, vaka sayısı 29 bin 617

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs tablosu.
  • Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

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