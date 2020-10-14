Türkiye'nin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1671 yeni hasta tespit edilirken 57 kişi de hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1671 yeni hasta tespit edilirken 57 kişi de hayatını kaybetti.
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