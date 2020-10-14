Türkiye'nin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Hayat

Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olarak toplamda 4 rekattır. Peki sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?