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Koronavirüs Türkiyenin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
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14 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İşte 14 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1671 yeni hasta tespit edilirken 57 kişi de hayatını kaybetti.

Çorum'da maske takmayan kişi polisi görünce kaçtı
OYNAT 00:20
Çorum'da maske takmayan kişi polisi görünce kaçtı
Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak hızla kaçtı. Mobese kameralarından tespit edilen A.Y. adlı kişiye 352 TL para cezası kesildi.


Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde
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Türkiye'nin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde
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