Türkiye'nin 14 Kasım koronavirüs tablosu: Sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor

Bugünün koronavirüs bilgileri Sağlık Bakanlığının sitesine yüklendi. Sitede yer alan 14 Kasım koronavirüs tablosu, ağır hasta sayılarında kayda değer bir düşüş olmadığını gözler önüne seriyor.
Son yirmi dört saatte 3116 yeni hasta açıklanırken 92 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020