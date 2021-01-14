Koronavirüs Türkiyenin 14 Ocak koronavirüs tablosu Ölü sayısı 170, vaka sayısı 8 bin 962
TÜRKİYE

14 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 14 Ocak koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 170, vaka sayısı 8 bin 962

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor
OYNAT 00:59
İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. 'Her şey yolunda işliyor.' diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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