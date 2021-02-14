Koronavirüs Türkiyenin 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı düşüşte
TÜRKİYE

14 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan veriler güncellendi. Sayfaya yüklenen 14 Şubat koronavirüs tablosu incelendiğinde vaka sayısında düne göre düşüş olduğu, öte yandan ölü sayısının ise aynı seviyede seyrettiği görülüyor. İşte 14 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 14 Şubat koronavirüs tablosu, vaka sayısında düşüş gerçekleştiğini gösteriyor.

14 Şubat vaka sayısı kaç?

  • Buna göre, son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 666 oldu. Son 24 saatte 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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