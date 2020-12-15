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Koronavirüs Türkiyenin 15 Aralık koronavirüs tablosu Ölü sayısı 235, vaka sayısı 32 bin 102
TÜRKİYE

15 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 235, vaka sayısı 32 bin 102

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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15 Aralık'ta kaç kişi öldü?

  • Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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