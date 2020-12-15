Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 235, vaka sayısı 32 bin 102

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
15 Aralık'ta kaç kişi öldü?
- Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2020