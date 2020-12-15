Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 235, vaka sayısı 32 bin 102

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs verileri açıklandı: En yüksek ölü sayısı kaydedildi

15 Aralık'ta kaç kişi öldü?

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.