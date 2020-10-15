Sağlık Bakanlığı 15 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 66, hasta sayısı 1693

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2020

15 Ekim koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İngiliz uzmanlar koronavirüs sonrası hastalarda görülen sendromları tespit etti. İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR), tarafından açıklanan sendromlar koronavirüsü hastanede ağır geçiren hastalarda sonraki aşamalarda görülebiliyor.

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ANKSİYETE, KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE HAFIZA SORUNU GÖRÜLÜYOR

Enstitüsü akademisyenleri, hastaneye yatan kişilerde kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya hafıza sorunu yaşandığını vurguladı.

Enstitü hastaneye yatan kişilerde uzun süreli veya kalıcı hasarlar tespit etti. Uzmanların 4 başlıkta topladığı sendromlardan yoğun bakım sonrası sendromu (PICS); hastane yatan ve yoğun bakıma alınan koronavirüs hastalarında, daha sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları içeriyor. Bu kişiler, çok uzun süre hareketsiz kalınması nedeniyle kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya başka bir akıl sağlığı sorunu yaşadı.

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BEYİN FONKSİYONLARINDA DEĞİŞİM

Tipik olarak yoğun bakım sonrası sendrom, bir şeyleri hatırlayamama gibi bazı beyin fonksiyon bozukluğuna neden oldu.

AŞIRI YORGUNLUK

Hastaneye solunum zorluğu sebebiyle yatan pek çok koronavirüs hastası, daha sonra devam eden ‘aşırı yorgunluk’ ve ‘hatırlama’ güçlüğü çekti.