Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 15 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 66, hasta sayısı 1693
TÜRKİYE

15 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 15 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 66, hasta sayısı 1693

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

15 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İngiliz uzmanlar koronavirüs sonrası hastalarda görülen sendromları tespit etti. İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR), tarafından açıklanan sendromlar koronavirüsü hastanede ağır geçiren hastalarda sonraki aşamalarda görülebiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs test sonucu 2,5 saatte alınabilecek

ANKSİYETE, KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE HAFIZA SORUNU GÖRÜLÜYOR

Enstitüsü akademisyenleri, hastaneye yatan kişilerde kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya hafıza sorunu yaşandığını vurguladı.

  • Enstitü hastaneye yatan kişilerde uzun süreli veya kalıcı hasarlar tespit etti. Uzmanların 4 başlıkta topladığı sendromlardan yoğun bakım sonrası sendromu (PICS); hastane yatan ve yoğun bakıma alınan koronavirüs hastalarında, daha sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları içeriyor. Bu kişiler, çok uzun süre hareketsiz kalınması nedeniyle kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya başka bir akıl sağlığı sorunu yaşadı.

Profesörden burun kılı uyarısı: Koronavirüs riskini artıyor
KORONAVİRÜS
Profesörden burun kılı uyarısı: Koronavirüs riskini artıyor

BEYİN FONKSİYONLARINDA DEĞİŞİM

Tipik olarak yoğun bakım sonrası sendrom, bir şeyleri hatırlayamama gibi bazı beyin fonksiyon bozukluğuna neden oldu.

AŞIRI YORGUNLUK

Hastaneye solunum zorluğu sebebiyle yatan pek çok koronavirüs hastası, daha sonra devam eden ‘aşırı yorgunluk’ ve ‘hatırlama’ güçlüğü çekti.

  • Diğer 3 sendromu yaşamayan ve koronavirüs süresince ‘değişken’ rahatsızlıklar geçiren kişiler, ‘Uzun vadeli Kovid sendromu (LTCS)’ adı altında toplandı. Bu kişiler koronavirüs süresince vücutlarının değişik yerlerinde hastalık belirtisi gösterdi, örneğin bazı hastalar 6 hafta ağır baş ağrısı çekerken başka bir hasta 6 ay boyunca kalp aritmisi sebebiyle baygınlık geçirdi. NIHR farklı belirtiler içeren bu sendromu, koronavirüsün teşhisini en çok zorlaştıran sendrom olarak nitelendirildi.
Abone Ol Google News

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.