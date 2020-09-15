Türkiye'nin koronavirüs salgınında 15 Eylül sonuçları: Tablo endişelendiriyor

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda bulunan veriler güncellendi.15 Eylül koronavirüs verilerinin yer aldığı güncel tabloya göre ölü ve yeni hasta sayısında endişelendiren yükseliş sürüyor.
15 Eylül'de kaç kişi vefat etti?
- Son 24 saatte 110 bin 412 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu. 67 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ağır hasta sayısı 1327 oldu.
İyileşen sayısı 261 bini geçti
Bin 202 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.
"Aktif ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz" ifadeleri yer aldı.
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs tabloları