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Koronavirüs Türkiyenin koronavirüs salgınında 15 Eylül sonuçları Tablo endişelendiriyor
TÜRKİYE

15 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin koronavirüs salgınında 15 Eylül sonuçları: Tablo endişelendiriyor

Türkiye'nin 15 Eylül'e ait koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığının sitesinde yayınlandı. Hem ölü hem de vaka sayısında düşüş olmamakla beraber korkutucu yükseliş devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tehlikenin giderek yükseldiğini tescilleyen tabloyla ilgili twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşa uyarılarda bulundu. İşte 15 Eylül ölü, vaka, aktif hasta ve test sayısı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda bulunan veriler güncellendi.15 Eylül koronavirüs verilerinin yer aldığı güncel tabloya göre ölü ve yeni hasta sayısında endişelendiren yükseliş sürüyor.

15 Eylül'de kaç kişi vefat etti?

  • Son 24 saatte 110 bin 412 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu. 67 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ağır hasta sayısı 1327 oldu.

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İyileşen sayısı 261 bini geçti

Bin 202 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

"Aktif ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor"

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz" ifadeleri yer aldı.

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13 Eylül koronavirüs verileri.

12 Eylül koronavirüs verileri.

11 Eylül koronavirüs verileri.

10 Eylül koronavirüs verileri.

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