Koronavirüs 15 kişide mutasyonlu virüs İngiltereden girişler durduruldu
TÜRKİYE

​15 kişide mutasyonlu virüs

15 kişide mutasyonlu virüs: İngiltere'den girişler durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den gelen 15 yolcuda mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini ve bu ülkeden Türkiye’ye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez İngiltere’de tespit edilen ve bulaşıcılığı daha yüksek koronavirüs mutasyonunun Türkiye’deki 15 hastada tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, tamamı İngiltere’den yurda giriş yapan 15 kişinin ilk andan itibaren izolasyon altında olduklarını ve bu ülkeden Türkiye’ye girişlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Bakan Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

  • İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit ‘edildiği için bu ülkeden yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakırköy 112 Komuta Merkezini ziyaret ederek gece yarısı 112 telsizinden anons yaparak, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

İZOLASYON ALTINDALAR

Ayrıca son dönemde İngiltere’den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik. İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere’den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir.

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