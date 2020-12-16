16 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı 16 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 240, vaka sayısı 29 bin 718 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi 16 Aralık 2020, 19:36 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 19:36 Yeni Şafak