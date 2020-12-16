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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 16 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 240, vaka sayısı 29 bin 718
TÜRKİYE

16 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 16 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 240, vaka sayısı 29 bin 718

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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