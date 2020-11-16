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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 16 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 94, hasta sayısı 3316
TÜRKİYE

16 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 16 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 94, hasta sayısı 3316

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 15 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı: Günlük vefat sayısı 100'e yakın
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 15 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı: Günlük vefat sayısı 100'e yakın
  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."
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