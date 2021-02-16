Koronavirüs Türkiyenin 16 Şubat koronavirüs tablosu Vaka sayısı tehlikesini koruyor
TÜRKİYE

16 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 16 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısı tehlikesini koruyor

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan veriler güncellendi. Yayınlanan 16 Şubat koronavirüs tablosu, vaka sayısında iki gündür kayda değer bir düşüş meydana gelmediğini gösteriyor. Öte yandan ölü sayısındaki düşme eğilimi ise bir süredir devam ediyor. İşte 16 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 16 Şubat koronavirüs tablosu incelendiğinde vaka sayısının hala tehlikesini koruduğu görülüyor.

16 Şubat vaka sayısı kaç?

  • Buna göre, son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 658 oldu. Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanlığı 15 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı yükselişte
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 15 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı yükselişte

Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1201 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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