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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 21, vaka sayısı 933
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16 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 933

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 933 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

  • Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820 oldu.

"Sonucu belirleyen tedbirdir"

  • Bakan Koca, verileri açıkaldığı paylaşımında "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz koronavirüs verileri.

14 Temmuz koronavirüs verileri.

13 Temmuz koronavirüs verileri.

12 Temmuz koronavirüs verileri.

11 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 947
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 947
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Sonucu belirleyen tedbir

Sonucu belirleyen tedbir

Bakan Koca, 16 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı.
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