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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 17 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 243, vaka sayısı 27 bin 515
TÜRKİYE

17 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 17 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 243, vaka sayısı 27 bin 515

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

Sağlık Bakanlığı 16 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vefat sayısı artıyor
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