Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu: Bakan Koca'dan ağır hasta uyarısı

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 723 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." açıklamasını yaptı.