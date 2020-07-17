Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 926

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

16 Temmuz koronavirüs verileri.

15 Temmuz koronavirüs verileri.

14 Temmuz koronavirüs verileri.

13 Temmuz koronavirüs verileri.

12 Temmuz koronavirüs verileri.