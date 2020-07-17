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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 18, vaka sayısı 926
TÜRKİYE

17 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 926

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

16 Temmuz koronavirüs verileri.

15 Temmuz koronavirüs verileri.

14 Temmuz koronavirüs verileri.

13 Temmuz koronavirüs verileri.

12 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 933
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 933
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