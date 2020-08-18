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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1263
TÜRKİYE

18 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1263

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün, 1263 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

"Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz"

  • Bakan Koca'nın paylaşımında, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

17 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 22, vaka sayısı 1233
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 22, vaka sayısı 1233

16 Ağustos koronavirüs verileri.

15 Ağustos koronavirüs verileri.

14 Ağustos koronavirüs verileri.

13 Ağustos koronavirüs verileri.
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