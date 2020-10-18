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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 18 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 72, hasta sayısı 1815
TÜRKİYE

18 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 18 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 72, hasta sayısı 1815

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

18 Ekim koronavirüs tablosu.

Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu: Bakan Koca'dan ağır hasta uyarısı
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Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu: Bakan Koca'dan ağır hasta uyarısı

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