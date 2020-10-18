Sağlık Bakanlığı 18 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 72, hasta sayısı 1815

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Azerbaycan Şeyhülislamı Paşazade Ayasofya'yı ziyaret etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret eden Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade, “Kafkas Müslümanları, Azerbaycan halkı adına başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün Türk halkına minnettarlığımı bildiririm. Bu çetin günde öz kardeşlik elini bize uzattılar. Biz bu kardeşliği dostluğu hissettik ve ondan kuvvet aldık. Topraklarımızı kurtaracağız” dedi.