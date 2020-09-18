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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 62, vaka sayısı 1771
TÜRKİYE

18 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 62, vaka sayısı 1771

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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