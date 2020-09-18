Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 62, vaka sayısı 1771

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı hakkında açıklama yaptı: Bu yılın sonunda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede son durumu ve alınan yeni kararları açıkladı. Açıklananın ardından aşı çalışmalarına da değinen Bakan Koca Türkiye'de 6 farklı aşı denemelerinin yapıldığını belirterek, ''Bu yılın sonuna kadar aşı faz çalışmaları yapılan aşılardan en az birinin faydalı olacağına ve aşının koronavirüse karşı kullanılmaya başlayacağına inanıyorum'' dedi.