Türkiye'nin 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 538 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,18 olarak kayıtlara geçti.
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Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Çin'deki halk sağlığı uzmanları tarafından yürütülen yeni araştırma, maske takmanın Covid-19 bulaşma oranını önemli ölçüde azaltabileceğini buldu.<br><br>
British Medical Journal adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, maske takmanın Covid-19’a yakalanma olasılığını yüzde 53 oranında azalttığını koydu.<br><br>
Çalışmanın yazarları, \"Bu sistematik inceleme, el yıkama, maske takma ve fiziksel mesafeyi de içeren çeşitli kişisel koruyucu ve sosyal önlemlerin Covid-19 insidansında azalma ile ilişkili olduğunu gösteriyor\" dedi. <br><br>
Bununla birlikte, araştırmacılar ayrıca sosyal mesafenin Covid-19’un yaygınlığını yüzde 25 oranında azalttığını buldu. <br><br>
Araştırmacılar, çalışmada aynı zamanda karantina uygulamalarının faydalarına da değindi. Ancak, bunun sürdürülebilir olmadığını ve \"daha özel müdahalelere\" ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Bu noktada maske takma ve aşılamanın devreye girdiğini belirttiler:<br><br>
\"Dünya çapında, hükümet ve halk sağlığı kuruluşları, çeşitli halk sağlığı önlemleri uygulayarak Covid-19 yayılmasını hafifletiyor, Bulgularımız maske takma ve fiziksel mesafenin uygulanması yoluyla Covid-19 bulaş oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma tespit etti.”<br><br>
Öte yandan araştırmacılar, küresel olarak daha yaygın aşılama seviyelerine ulaşıldığında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi: <br><br>
\"Covid-19 pandemisinin daha fazla kontrolünün, yalnızca yüksek aşılama kapsamına ve etkinliğine değil, aynı zamanda etkili ve sürdürülebilir halk sağlığı önlemlerine devam eden bağlılığa da bağlı olması muhtemeldir.\"<br><br>
Bilim insanlarından yeni araştırma: Maske koronaya karşı koruyucu mu?
Dünya çapında 5 milyondan fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Buna rağmen, çoğu zengin ülkelerde olmak üzere küresel nüfusun yalnızca yüzde 41'i aşı oldu. Dünyada hala aşının hala ulaşmadığı bölgelerin olduğu düşünüldüğünde pandemi uzun bir süre daha hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor. Bu durumu aşı karşıtları da eklenince, maske, hijyen ve sosyal mesafe Covid-19'a karşı önemini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, maske takıldığında Covid-19 bulaşma oranının yüzde 53 azaldığını keşfetti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 29 bin 798 doza yükseldi. 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise
Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Kararsızları aydınlatmak için sağlık camiamızdan destek istiyoruz" "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz."
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Rehberi'ne, okullarda karşılaşılabilecek koronavirüs vakalarında yapılması gerekenleri 18 örnek olay üzerinden aktaran bir bölüm ekledi. <br>Bakanlık tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi.
Rehbere eklenen \"Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar\" bölümünde, bir veya birden fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği okul servisleri ve sınıflarda, maske kuralına uyulduğu ve uyulmadığı durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.<br><br>
Tüm okul çalışanlarının aşılarını tamamlamalarının tavsiye edildiği rehberde, sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde planlanmasının önemi vurgulandı. <br>Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılması gerektiği belirtilerek, \"Sınıf içinde yapılma zorunluluğu var ise tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı alanlarda yapılması sağlanmalı, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir.\" uyarısında bulunuldu.
Aynı sınıfta 10 gün içinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrencilerin \"yakın temaslı\" olarak kabul edilerek evlerine gönderileceği hatırlatıldı.<br><br>
Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen enfeksiyon kontrol önlemlerine tam uyumun olmadığı durumlarda, bir pozitif vakanın tespit edildiği sınıftaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin \"yakın temaslı\" kabul edileceğinin altı çizildi.<br><br>
Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Kovid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi. Bu olaylardan bazıları ve yapılması gerekenler şöyle:<br><br>Soru: Bir sınıf, 10 gün içinde iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınmıştır. Temasın 5'inci gününde yapılan PCR testinde sınıftaki öğrencilerin birçoğu (örneğin 20 kişiden 10'u) pozitif çıkmıştır. Bu durumda bu sınıf için ne yapılmalıdır?<br><br>Cevap: Karantinaya alınan sınıftaki 5'inci gün yapılan PCR testinde pozitif çıkan öğrenciler evde izolasyona alınır. Diğer öğrenciler, bu hasta öğrenciler ile karantina süresince temas etmedikleri için PCR testleri negatif çıkan öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder.
Soru: Bir sınıfta öğrenciler arasında ilk vaka çıktıktan sonra 10 gün içinde başka bir öğrencinin ve ailesinin pozitif çıktığı tespit ediliyor. Bu durumda ne yapılmalıdır?<br><br>Cevap: Öğrenci hastalığı evden de sınıftan da almış olabilir. İki durum ayrılamayacağı için çocuğun PCR testinin pozitif çıktığı günden itibaren sınıf karantinaya alınır.<br><br>Soru: Bir sınıfta öğrenciler arasında ikiz kardeşler pozitif çıkıyor. İkiz kardeşler tek vaka mı yoksa iki vaka olarak mı kabul edilmelidir?
Cevap: İkiz çocukların aynı evde yaşaması durumunda ortak temas nedeniyle tek vaka olarak kabul edilir. Ancak ikiz çocuklar farklı evlerde kalıyor ve aynı sınıfa gidiyor ise iki vaka olarak kabul edilir ve sınıf karantinaya alınır.<br><br>Soru: Bir Kovid-19 vakasının tespit edildiği sınıfta ders veren ve okul dışında riskli teması olmadığını belirten branş öğretmeninin ikinci vaka olması durumunda nasıl hareket edilmelidir?<br>Cevap: Branş öğretmeninin dersteki maske kullanma durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda ikinci vaka olarak kabul edilmez. Pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ilk vakadan sonraki 10 gün içinde öğrenciler arasında Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Ayrıca okuldaki öğretmenlerin temas durumu iyi değerlendirilmelidir.
Soru: Ailedeki Kovid-19 vakası nedeniyle yakın temaslı duruma düşen öğrencinin karantinası nasıl olmalıdır? Okula ne zaman dönmelidir?<br><br>Cevap: Ailesinde Kovid-19 tespit edilen öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Aile içinde pozitif vaka ile temas devam ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır, bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüz yüze eğitime geri döner.<br><br>Soru: Kovid-19 pozitif branş öğretmenin maske kullanımı yok ya da uygun değil, girdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?<br><br>Cevap: Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.<br><br>Soru: 10 gün içinde olmayan ancak aynı sınıfın içerisinde süreklilik arz edecek şekilde PCR pozitiflikleri olması durumunda sınıf karantinaya alınacak mı?
Cevap: Bu durumda ev ya da okul dışı yakın çevre teması düşünülür, sınıf karantinaya alınmaz. Sınıfın karantinaya alınması için öğrenciler arasında 10 gün içinde 2 veya üzerinde Kovid-19 vakası saptanması gerekir.<br><br>Soru: Öğrenci servislerinde 10 gün içinde birden fazla öğrencide PCR pozitifliği saptanması durumunda, serviste bulunan öğrenciler dışında, pozitif öğrencilerin bulunduğu sınıfların tümü karantinaya alınacak mı?<br><br>Cevap: Tüm servisteki öğrenciler, şoför ve serviste görevli personel karantinaya alınır. Karantinaya alınan bu öğrencilerin sınıflarında 10 gün içinde ikinci Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.
Soru: Aynı sınıfta öğrenciler arasında 10 gün içinde iki Kovid-19 vakası çıktığında yakın temaslı olarak belirlenen öğrenci tam aşılıysa izolasyona alınır mı yoksa okula devam ederler mi?<br><br>Cevap: En az iki doz aşılı, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş veya hastalığı geçirdikten sonraki dönemde en az bir doz aşı yaptırmış öğrenciler, yakın temaslı olmaları durumunda koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına ve yüz yüze eğitime devam edebilirler. Semptom gelişmesi durumunda, semptomun ortaya çıktığı gün, gelişmemesi durumunda temasın 5'inci günü PCR testi yaptırırlar.
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı
2021-2022 öğretim yılında yüz yüze eğitimin devam etmesi kararlaştırılmıştı. Milyonlarca öğrenci okullarına yeniden kavuştu. Ancak artan vakalar, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Örneğin, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği durumlardan bir tanesi, eğer sınıfta pozitiff vaka çıkması durumunda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı en çok merak edilen soruları 18 örnek olaya yer vererek bunlar karşısında nasıl yol izlenmesi gerektiğini açıkladı.
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