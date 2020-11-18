18 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı Kasım 18 koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 116, hasta sayısı 4215 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi 18 Kasım 2020, 19:00 Son Güncelleme: 18 Kasım 2020, 19:01 Yeni Şafak