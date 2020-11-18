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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Kasım 18 koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 116, hasta sayısı 4215
TÜRKİYE

18 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı Kasım 18 koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 116, hasta sayısı 4215

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

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