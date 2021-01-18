Türkiye'nin 18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında düşüş sürüyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte 164 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 862 yeni vaka olduğu bildirildi.

Son 24 saatte 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

REKLAM

Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 820 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’na göre, aşılamanın beşinci gününde, saat 17.50 itibarıyla 824.293 kişi CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

HAYAT Karla kaplı köyde rahatsızlanan Covid-19 hastası çift 4 saatlik mücadele ile kurtarıldı