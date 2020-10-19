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Koronavirüs Türkiyenin 19 Ekim koronavirüs sonuçları Ölü sayısı 75, hasta sayısı 1958
TÜRKİYE

19 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 19 Ekim koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 75, hasta sayısı 1958

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 18 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Aktif hasta sayısını azaltmak zorundayız
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 18 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Aktif hasta sayısını azaltmak zorundayız

19 Ekim koronavirüs tablosu.

34 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamasının sürdüğü belirtildi.

  • Açıklamada, "Bu kapsamda bugün itibarıyla 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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