Türkiye'nin 19 Ekim koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 75, hasta sayısı 1958

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 18 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Aktif hasta sayısını azaltmak zorundayız

Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020

19 Ekim koronavirüs tablosu.

34 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamasının sürdüğü belirtildi.