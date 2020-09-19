Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1538
TÜRKİYE

19 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 68, vaka sayısı 1538

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 18 Eylül'e ait koronavirüs verileri: Tablo endişelendirmeye devam ediyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 18 Eylül'e ait koronavirüs verileri: Tablo endişelendirmeye devam ediyor

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs sonuçları

18 Eylül koronavirüs verileri.

17 Eylül koronavirüs verileri.

16 Eylül koronavirüs verileri.

15 Eylül koronavirüs verileri.

14 Eylül koronavirüs verileri.
Abone Ol Google News
Dolmabahçede ikinci perde

Dolmabahçe'de ikinci perde

​Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Erdoğandan net mesaj

Erdoğan'dan net mesaj

​Israrlı provokasyonlara aldırış etmiyoruz
Vefat sayısında artış

Vefat sayısında artış

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

​Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi herkes bunu tartışıyor.
Çalışmalar tamamlandı

Çalışmalar tamamlandı

Bakan Selçuk, uygulanan koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Denizli'de <br>kazanan yok

Denizli'de
kazanan yok

​Trabzonspor deplasmanda bir puana razı oldu.
TEKNOFEST'e<br>başvuru rekoru kırıldı

TEKNOFEST'e
başvuru rekoru kırıldı

​Selçuk Bayraktar, kırılan rekoru açıkladı.
Kars'ta<br>ayı dehşeti

Kars'ta
ayı dehşeti

70 yaşındaki adam mucize eseri hayatta kaldı.
Fransa'dan tehlikeli tahrik

Fransa'dan tehlikeli tahrik

Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular.
Dev otoyol açıldı

Dev otoyol açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Koronavirüsü yendiler

Koronavirüsü yendiler

​Binali Yıldırım ve eşinden güzel haber.
Octavian Augustus: İtirazım var

Octavian Augustus: İtirazım var

​Babasının ölümünün hesabını tüm Roma'ya sordu.

​Tur teknesinde tepki çeken korona halayı!
Vatandaşlar gelip<br>isimlerini yazdırıyorlar

Vatandaşlar gelip
isimlerini yazdırıyorlar

İstanbul Eczacı Odası Başkanı, grip aşısı ile ilgili açıklama yaptı.
Tehdit hissedilirse<br>gereği yapılır

Tehdit hissedilirse
gereği yapılır

Emekli Tümamiral Yaycı'dan Akdeniz mesajı.

Bakanı Soylu'dan o sözlerine ilişkin yeni açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.